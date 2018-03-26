Çiftlik Bank dolandırıcısı böyle tehdit etmiş: Bunu yanına bırakmayız!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Çiftlik Bank’la ilgili bir televizyon yayınında 'Bunlar dolandırıcı' dedikten sonra kendisinin Arjantin’den arandığını ve Mehmet Aydın tarafından 'Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin' diye tehdit edildiğini söyledi.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişinin dolandırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ciftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Ağaoğlu, 12 Temmuz 2017’de bir televizyon kanalına canlı yayınla katıldığını ve bu yayında Çiftlik Bank’ın dolandırıcı olduğunu söylediğini ifade ederek, “Bu yayının ardından Arjantin’den Mehmet Aydın olduğunu söyleyen biri beni aradı ve “Bunu yanına bırakmayız, bunun hesabını vereceksin” dedi. Kendisinden korkmadığımı, tehditlere aldırmadığımı söyleyince de “Biz seni ikna ederiz” dedi ve telefonu kapattı” şeklinde konuştu.

'TÜRK CENKİNİN ÖNÜNÜ KESİYORSUN, HESABINI VERİRSİN'

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu olayın ardından Çiftlik Bank yöneticisi olduğunu söyleyen S.E. diye bir şahsın kendisine ulaştığını ve kendisini dava açmakla tehdit ettiğini kaydeden Ağaoğlu, “Bu kez hukuki tehdite başladılar. S.E., avukatla birlikte gelip benimle görüşmek istediğini söyledi. Kozyatağı’nda buluşmak üzere sözleştik. Aynı yere ve aynı saatte iki ayrı kişiye de randevu verdim, ne olur ne olmaz diye. Bu konuşmada bana gerçekten çiftlikleri olduğunu, Bursa’da tesisleri olduğunu söylediler ve “Oturduğunuz yerden iftira atmayın” dediler. “Çiftliğinizin olması, dürüst olduğunuz anlamına gelmez. Yaptığınız iş de kanunlara bağlı değil” dedim. “Bizim kökümüz Kıbrıs’ta. Şarküterilerimiz var” dediler. Çiftlik Bank’ın çete başı beni aradı. “Derhal bu yayını kaldırtırnız, bunun hesabını verirsin. Türkiye’den çıkan bir cenkin önünü kesiyorsun. Ben bunu dünyaya yayacağım. Tarım, gençlik, döviz girdisi” dedi.