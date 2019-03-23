Çiftlik Bank dolandırıcısı bir gün bile hapis yatmamış

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla gündeme gelen Mehmet Aydın’ın Interpol dosyası eski yargılamalarının sonuçlarını da ortaya çıkardı. Aydın'ın 'iyi hal' indirimiyle bir gün bile hapis yatmadığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın daha önce mahkemeden "iyi hal" indirimi aldığı ortaya çıktı.

Çiftlik Bank soruşturması nedeniyle Interpol tarafından da aranan Aydın’ın için kurumun hazırladığı raporda daha önce yargılandığını gösteren bir fotoğraf da yer aldı.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Aydın ile ilgili verdiği karar gün yüzüne çıktı. Karara göre 23 Haziran 2015’te Aydın, ‘iddiatahmin’ adlı sitesinde çalışan Doğukan Arabacı ‘iddiavadisi’ ismiyle kendi sitesini kurunca aralarında sorun çıktı. Ve Aydın, bir arkadaşıyla birlikte Arabacı’yı zorla bir arabaya bindirip kendi evine götürerek tehdit etti, ‘iddiavadisi’ sitesini de kapattırdı.

Mahkeme, 1 Haziran 2017’de karar duruşmasını yaptı. Mağdur şikayetinden vazgeçtiği için ‘konuşmayı izinsiz kaydetmek’ suçlaması düşürüldü. Aydın önce “tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi. Ceza “çocuğa karşı ve birden fazla kişi ile” işlenmiş olması sebebiyle 6 yıla çıktı. Ancak ‘zarar vermeksizin serbest bıraktıklarından’ ceza 2 yıla indirildi. Mağdurun yeni site kurup, Aydın’ın müşterilerini çekmesini ‘haksız tahrik’ sayan mahkeme, cezayı da 1 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme, sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için takdir yetkisini kullandı, 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme ‘şantaj’ suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Bu suçunda ‘haksız tahrik’ altına işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 9 aya indirdi ve yine sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için cezada indirim yaparak 7 aya indirdi ve 40 lira da adli para cezası verdi.

Mahkeme daha sonra ”belirli bir maddi zararın bulunmaması, sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmiş olması ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyla şimdilik cezaya gerek görülmediğini” belirtti ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 5 yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi. Ancak ‘takdiren’ herhangi bir yükümlülük (karakola imza verme) yüklenmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece Aydın toplan 7 yıl hapis cezası almışken, bir gün bile hapis yatmadan yoluna devam etmiş oldu.