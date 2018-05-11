CIA bağlantılı Barkey'den Demirtaş analizi: AKP risk alıyor

CIA bağlantılı Henri Barkey, AKP hükümetinin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutarak risk aldığını, Demirtaş'ın popülaritesinin artabileceğini öne sürdü.

Eski CIA uzmanı Henri Barkey, Foreign Policy'de HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili bir yazı yazarak, Demirtaş için "Kürt Mandela" nitelemesinde bulundu.

Yazıda çoğu analistin seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin zafer kazanmasını beklediği dile getirilirken, buna karşın seçimin meşruiyetinin sorgulanacağı söylendi.

OHAL koşullarındaki seçimlerin adil olmadığına dair hissiyata değinilen yazıda, seçim yasasının da Erdoğan lehine olduğu belirtildi. Barkey, geçtiğimiz yıl yapılan anayasa referandumunda mühürsüz oyların kabul edildiğini de hatırlattı.

'MUHAFAZAKAR KÜRTLER YABANCILAŞTI'

Barkey, Demirtaş'ı "potansiyel bir Nelson Mandela"ya benzettiği yazısında, gözaltına alınan ve tutuklanan HDP'li vekilleri de hatırlatarak, "Kürt medyasının ve sivil toplum örgütlerinin tutuklamalar ve kapatmalarla ciddi ölçüde zayıflatıldığını" kaydetti.

Henri Barkey, Demirtaş'ın "Kürt olmayan seçmene ulaşan ilk Kürt siyasetçi" olduğunu iddia ederek, "Erdoğan kontrolündeki basının Demirtaş'ı yok saydığını ya da yalnızca kendisine hakaret etmek için andığını" belirtti.

Yazıda Demirtaş'ın hapishaneden yürüteceği seçim kampanyasının "çeşitli muhalif gruplarda yankı bulabileceği" söylenirken, "Erdoğan'ın içeride ve Suriye'yle Irak'ta Kürtlere düşmanlığının eskiden onun için oy veren muhafazakar Kürtleri yabancılaştırdığı" savunuldu.

Barkey, "bu Kürtler, geçmişte HDP'ye hiç sempati duymamış olabilirler, ancak Kürtlere karşı yapılan adaletsizliklerin boyutu... en muhafazakar Kürt seçmenleri bile yabancılaştırdı" ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ TEK İLKELİ LİDER'

Barkey, yazısında CHP'den memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu öne sürerek, "Demirtaş Erdoğan'ın hırslarına karşı direnmiş tek ilkeli lider olarak görünüyor" iddiasında bulundu.

"Türkiye uzmanı" yazar, 2015'ten sonra HDP'den uzaklaşan seçmenlerin, HDP'ye geri dönmelerinin olası olduğunu öne sürerek, HDP'nin "yüzde 15" oy almasının Demirtaş'ın elini güçlendirebileceğini belirtti.

Ayrıca Kürtlerin seçimlerin ikinci tura kalması durumunda belirleyici olacağını savunan Barkey, bu durumun "giderek daha olası hale geldiğini" vurguladı.

'ERDOĞAN HER DURUMDA KAYBEDİYOR'

Erdoğan'ın yargı üzerindeki mutlak kontrolü sebebiyle Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağına karar veren taraf olduğunu belirten Barkey, iki türlü de Erdoğan'ın kaybedeceğini savundu.

Barkey, Demirtaş'ı serbest bırakırsa tabanıyla birlikte kendisine karşı özgürce çalışacağını, fakat hapiste tutarsa da "yalnızca yerel destekçilerini değil, yabancı hükümetleri ve uluslararası STK'ları da karşısına almış olacağını" belirtti.

CIA bağlantılı Barkey'e göre Demirtaş'ın uzun süre hapiste kalması Erdoğan için Demirtaş'ın "yeni bir Mandela" haline gelmesi ve popülerliğinin artması riskini taşıyor.