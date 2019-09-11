CIA ajanı olduğu iddia edilen Kremlin görevlisiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA’in 2017 yılında Rusya’dan çıkarmak zorunda kaldığı ve ajan olduğu iddia edilen Oleg Smolenkov’un, Rus özel servisinin verilerine erişiminin olmadığını ifade etti.

Gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basında ABD ajanı olduğu iddia edilen Smolenkov’un Rusya devletindeki görevi sırasında istihbarat verilerine erişimi olduğunu doğrulamayacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, konuyla ilgili bir soru üzerine “Hayır bunu doğrulayamam” diyen Peskov, Smolenkov'un devlet başkanlığında çalıştığını ancak üst düzey ya da en üst düzey yetkililerle bir alakası olmadığını, alt seviyede bir görev yaptığını kaydetti.

Peskov, Smolenkov’un CIA tarafından Rusya hükümeti ve devlet başkanına yönelik casusluk yapması için çalıştırıldığı bilgisini de doğrulamadı.

Peskov, “Böyle bir görevlinin olduğunu ve işten çıkartıldığını biliyoruz. ABD casusu olup olmadığını bilmiyoruz. Bu Rus istihbaratını ilgilendiren bir konu. İşlerini yapıyorlar” dedi.