CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'nun ipini çektiği isimleri yazdı

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sinyalini verdiği parti yönetimindeki değişime ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Yılman, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in parti yönetiminden alınacağını iddia etti.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın ipi çekilmiş. Kemal Bey’in yapacağı değişikliklerden biri bu!

Bir diğeri ise kendi ilindeki delegelere söz geçiremeyen genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri imiş.

Mesela Özgür Özel! Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel’in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım.

Bilmem haberli misiniz? Önceki gün, Manisa Milletvekili ve aynı zamanda grup başkanvekili olan Özel’in kontrolünde sanılan 18 Manisalı kurultay delegesinin tamamı olağanüstü kurultay için imzasını açıktan verdiğini ilan etti. İl Başkanı Semih Balaban’ın başını çektiği delegelerin firesiz imza vermeleri Özgür Özel’i çok zor duruma düşürdü.

Bu yüzden de bayağı bir patırtı gürültü kopmuş MYK sonrası parti merkezinde.