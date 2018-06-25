CHP'ye Saadet Partisi desteğiyle 11 vekil

CHP, Millet İttifakı bünyesindeki Saadet Partisi'ne gelen oylar sayesinde tam 11 vekil çıkardı. CHP listelerinden ise 3 Saadet Partili Meclis'e girdi.

Seçimlerde 671 bin oy alarak yüzde 1,4 oy alan Saadet Partisi, ittifaka dahil olduğu için baraj sorunu olmamasına rağmen vekil çıkaramadı.

Ancak Saadet Partisi'nin ittifak kapsamındaki oyları, ittifakın büyük ortağı CHP'ye fazladan vekil gelmesine yol açtı.

CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin oylarıyla milletvekili çıkardı.

Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3,4'lük oy ittifak gereği yüzde 10,6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

SAADET PARTİSİ KONTENJANINDAN ÜÇ MİLLETVEKİLİ MECLİS'E GİRDİ

Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu.

Buna göre, milletvekili adayları Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girdi.