CHP'te liste krizi: Muharrem İnce'den ilk yorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok" diyerek, "Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım. Bunlara takılmayın" ifadelerini kullandı.
Pazartesi, 21 Mayıs 2018 14:47

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sesleniyor.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hedef büyük zaman dar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım. Bunlara takılmayın. 

Bugün sesimiz kötü olabilir.Ama sözümüz doğrudur merak etmeyin. 

TRT'de, 13- 20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 52 dakika süre vermişler. Muharrem ince'ye 16 dakika. 

Bizim de o elektrik faturalarında hakkımız var. Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum."