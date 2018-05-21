CHP'te liste krizi: Muharrem İnce'den ilk yorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok" diyerek, "Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım. Bunlara takılmayın" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sesleniyor.

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hedef büyük zaman dar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım. Bunlara takılmayın.

Bugün sesimiz kötü olabilir.Ama sözümüz doğrudur merak etmeyin.

TRT'de, 13- 20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 52 dakika süre vermişler. Muharrem ince'ye 16 dakika.

Bizim de o elektrik faturalarında hakkımız var. Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum."