CHP'te liste krizi: Muharrem İnce'den ilk yorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sesleniyor.
Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hedef büyük zaman dar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini ben yapacağım. Bunlara takılmayın.
Bugün sesimiz kötü olabilir.Ama sözümüz doğrudur merak etmeyin.
TRT'de, 13- 20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 52 dakika süre vermişler. Muharrem ince'ye 16 dakika.
Bizim de o elektrik faturalarında hakkımız var. Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum."