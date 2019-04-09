CHP'nin YSK temsilcisi: Seçimin iptali talebi ileri sürülebilir

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AKP'nin tüm oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi sonrası, 'Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi. Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir' değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın 31 ilçede yeniden sayımı reddettiği kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Yakupoğlu, "İtiraz dilekçelerinde sayım döküm cetveli (çetele) boş veya imzasız olduğu iddia edilen sandıklarda incelemeler yapıldı. Buna göre sehven doldurulmamış veya eksik doldurulmuş 21 ilçede sadece toplam 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi" dedi.

Yakupoğlu, bu 51 sandıktaki oylar sayıldıktan sonra İstanbul'da seçim sonuçlarının kesinleşeceğini de paylaşarak, "Böylece 51 sandığın sayılmasıyla oy sayım süreci sona erecektir. Bundan sonra seçim sonucunu etkileyen olgulara dayanan olağanüstü itiraz söz konusu olabilir. Tıpkı 2014 seçimlerinde kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bu seçmenlerden az olması sebebiyle iptal edilen seçimler gibi. Yani seçimin iptali talepleri artık ileri sürülebilir. İtirazlar böylece sona ermiş oldu" diye konuştu.