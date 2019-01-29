CHP'nin yeniden aday göstermediği belediye başkanı: Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, 'Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum' dedi.

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Diklenmeden dik durdum, sadece ve sadece halkın gücü karşısında bugün de saygıyla önünüzde eğiliyorum" diyerek "Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum" ifadesini kullandı.

Yeniden aday gösterilmek isteyen Kesimoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"2014 yılında genel başkanım bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, aday oldum sizler bu görevi yüzde 38'le bana verdiniz. 5 sene sonra ilk kez genel başkanımızla görüştüm, anketler yüzde 70, bu anketleri gösterdim. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakını bu iradelerini imzalarıyla ortaya koydular. Milletvekilliğimde ön seçimlerde birinci sırada milletvekilleri oldum, bunda da ön seçim istedim çünkü ben demokratım. 'Onurumla oynamayın Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın' dedim. Kırklareli örgütümüzün yazılı beyanları, sözlü şifahi beyanları görmezden gelindi. Örgütün temennisini nasıl görmezden gelirsiniz. Kırklareli halkı 'Kesimoğlu' diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım bunu kabul etmiyorum."

CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığına Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti.