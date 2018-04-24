CHP'nin 'yeni' formülü: Masada üç isim var

İyi Parti'nin Meral Akşener'in her durumda aday olacağını açıklaması sonrası CHP'nin çatı aday fikrine alternatif olarak kendi adayını belirleme formülünü de masaya yatırdığı, üç isim üzerinde çalışıldığı ileri sürülüyor.

İyi Parti'ye 15 vekil vererek seçimlere girmesini sağlayan CHP, Meral Akşener'in her durumda aday olacağının açıklanması sonrası kendi adayını çıkarma formülü üzerinde de çalışmaya başladı.

İyi Parti ve Saadet Partisi ile ortak aday için son ana kadar çalışmaya devam etmesi beklenen CHP'nin kendi adayı formülünde üç ismin öne çıktığı belirtiliyor.

Bu isimlerin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu belirtiliyor.

CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak.