CHP'nin yaptırdığı seçim anketinin sonuçları belli oldu

CHP, yerel seçimler öncesinde anket çalışması yaptırdı. Ankete göre CHP'nin oy oranında düşüş yaşandı.

CHP yönetimi, yaklaşan yerel seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları yaptırdı.

Milliyet'in haberine göre, bu çerçevede özel bir şirkete yaptırılan ve kasım ayını kapsayan anketin sonuçları kısa süre önce parti genel merkezine ulaştı. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu. Buna göre, AKP’nin oyu 42.2, CHP oyu 23.3 olarak hesaplanırken, MHP’nin oy oranı 12.4’e yükseldi. İyi Parti ise 9.3’e geriledi. Aynı araştırma şirketinin bir önceki araştırmasında CHP’nin oy oranı 25.4 olarak hesaplanmıştı.