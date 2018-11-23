CHP'nin yapacağı yeni ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında yeni kulis bilgileri açıklandı.

Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu pazartesi günü bir araya gelecek.

"Gece Görüşü" programında Hürriyet Gazetesi yazar Abdulkadir Selvi de İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin bilgi aktardı.

Muharrem İnce ile görüşen Abdulkadir Selvi şöyle konuştu:

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "İstanbul'la ilgili düşünceleriniz nedir? Bir görevlendirmeniz olacak mı benimle ilgili olarak?" diye soruyor ve ekliyor: "Eğer beni aday göstermezseniz, ben yine de partili gibi çalışır, miting yaparım" diyor.

Kılıçdaroğlu da 'onu biliyorum, senin particiliğin tartışılmaz" cevabını veriyor İnce'ye.

İnce, "Eğilim yoklama niyetindeyseniz, "ben İstanbul'dan adayım" diyor. Kılıçdaroğlu da "İstanbul örgütü dahil olmak üzere bunu teşkilatlara soracam" diyor.