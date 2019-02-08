CHP'nin türbanlı adayı: Davutoğlu'nun yakınlarından da oy alacağım

CHP'nin Konya Taşkent'ten belediye başkan adayı olarak gösterdiği 19 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi, 'Daha önce İyi Parti için adaylık başvurusu yapmıştım. İttifak kararı da alınınca CHP'den adaylığım kesinleşti. Taşkent'te eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yakınlarından ve AKP'lilerden de destek alacağıma inanıyorum' dedi.

CHP'nin Konya Taşkent ilçesi için belirlediği belediye başkan adayı 19 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi oldu.

Ülkücü bir aileden geldiğini söyleyen Türedi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Adaylığımı 2 gün önce öğrendim. Daha önce İYİ Parti için adaylık başvurusu yapmıştım. İttifak kararı da alınınca CHP'den adaylığım kesinleşti. Taşkent'te eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yakınlarından ve AKP'lilerden de destek alacağıma inanıyorum" dedi.

Türedi “Ben Taşkentli kadınlara seslenmek istiyorum. Okullara yatırım yapmak istiyorum. Taşkentli üretim gerçekleştirmek istiyorum ki artık tüketimden kurtulalım. Tekstil atölyelerinin sayısının artirabilirsem işsizliğe de çözüm bulmuş oluruz diye düşünüyorum. İlçemiz ikliminden de faydalanarak burada bir kayak merkezi yapılabilir. Bunu gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.