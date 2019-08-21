CHP’nin Suriye Konferansı'nın tarihi belli oldu

CHP’nin düzenleyeceği Suriye Konferansı, 17 Eylül'de İstanbul'da toplanacak.

CHP’nin Suriye Konferansı'nın 17 Eylül'de İstanbul'da toplanacağı açıklandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konferansın ayrıntılarını CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ile görüştü. Konferansla ilgili hazırlıkların tamamlandığı belirten Çeviköz konferansın 17 Eylül'de olacağını belirtti.

Çeviköz, Suriye sahasında olan tüm kesimlerin davet edildiği bir konferans olacağını belirtti.

“CHP lideri, ‘PYD/YPG hariç, Şam yönetiminden diplomat davet edeceğiz’ demişti, gelecek olan var mı?” sorusunu yanıtlayan Çeviköz, çalışmaların devam ettiğini, gelmelerinin önündeki sorunların kaldırılması için uğraş verildiğini belirterek, “Ama onların görüşlerini de aktaracak kesimler kesinlikle bulunacak” dedi.