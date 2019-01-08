CHP'nin Şişli adayı olmak isteyen Sarıgül: Yanlış bir şey olacağını sanmıyorum

CHP'nin Şişli adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül, aday gösterilmesi halinde rekor ay alacağını söyledi. Aday gösterilme konusunda da emin görünen Sarıgül, 'Yanlış bir şey olacağını sanmıyorum' dedi.

Yaklaşan her yerel seçimde sesini duyuran Mustafa Sarıgül, CHP’nin kendisini Şişli adayı göstereceği konusunda "kendinden emin" konuştu.

Hürriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Sarıgül, bir dönem boyunca dinlendiğini ve yeniden belediyeciliğe dönmek istediğini belirterek, “Ben Şişli’ye çok hazırlandım. 600 arkadaşımla çalışıyorum. 60 bin yurttaşımızla beraberiz. Şişli’de rekor oy alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sarıgül önceki dönem Şişli belediye başkanıydı. Son yerel seçimde de CHP’nin İstanbul adayı olmuş ancak Topbaş’a karşı kaybetmişti.

Sarıgül’ün “Ya partiniz sizi aday göstermezse” sorusuna yanıtı ise şöyle: “Ben böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Doğru olmaz. Siz beş sene önce İstanbul gibi Türkiye’nin en kıymetli ilini, bakanlıklardan daha büyük bir bütçeyi Mustafa Sarıgül’e emanet ettiniz, Şimdi kendi ilçem olan Şişli’yi mi bana emanet etmeyeceksiniz?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da güvendiğini belirten Sarıgül, “Yanlış bir şey olacağını sanmıyorum” diye konuştu.