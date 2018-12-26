CHP'nin seçim sloganları ortaya çıktı: 'Derman belediyeciliği...'

CHP'nin seçim sloganlarının 'derman belediyeciliği' ve 'Mart'ın sonu bahar' olacağı belirtiliyor..

CHP'nin yerel seçim kampanyasında kullanacağı slogan ve materyaller ilk kez ortaya çıktı.

CHP yönetimi tarafından hazırlanan materyallere göre CHP, propaganda döneminde, "Martın sonu bahar" ve "derman belediyeciliği" sloganlarını kullanacak.

İLKBAHAR VURGUSU

CHP'nin kampanyasında kullanacağı tüm materyallerde ilkbahar mevsimine vurgu yapılması ve çiçekli görsellere yer verilmesi dikkati çekti.

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP, 31 Mart 2019'daki yerel seçim kampanyasında kullanılacak söylem ve materyaller için "görsel iletişim kılavuzu"yayımladı.

Milliyet'in ulaştığı kılavuzda, kampanyada kullanılacak; fotoğraflar, afişler, kartvizitler, posterler, bayraklar ve promosyon ürünleri ile sloganların bulunduğu logolar yer aldı. Buna göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya döneminde, yakasında CHP rozeti olan, lacivert takım elbiseli ve kırmızı kravatlı fotoğrafını kullanacak.

İKİ AYRI SLOGAN

CHP'nin propaganda döneminde kullanacağı iki ayrı slogan da ilk kez kılavuzda yer aldı.

Buna göre CHP'nin sloganları, "Martın sonu bahar..." ve "derman belediyeciliği" olarak belirlendi. Kılavuzda, iki ayrı slogan için, beyaz, kırmızı ve siyah zeminde üç ayrı logo hazırlandı.

"Martın sonu bahar" sloganının bulunduğu logonun altına ise çiçek görseli yer aldı.

HER BÖLGEYE AYRI SLOGAN

Kılavuzda, belediye başkan adaylarının kullanacağı iki slogan da tanıtıldı.

Buna göre, adayların, "seni seviyorum" ifadesinin altına aday olduğu il ya da ilçeyi eklemesi istendi.

İkinci sloganın ise aday olunan bölgeye göre özel olarak belirleneceği bildirildi. Adayların, kartvizit ve posterleri dahil tüm materyallerini bu kılavuza göre şekillendireceği bildirildi.