CHP’nin seçim çadırına 'hepiniz teröristsiniz' diyerek saldırdılar

CHP’nin Büyükçekmece sahilinde bulunan seçim standı kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından peş peşe iki saldırıya uğradı.

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP'nin Büyükçekmece sahilinde açtığı seçim standına 2 ayrı saldırı düzenlendi. Dün saat 16.00 sıralarında bir grup saldırgan “Hepiniz teröristsiniz” diye bağırarak stantta bulunan CHP'li kadınlara sözlü tacizde bulundu. CHP'li gençlerden D.E’nin duruma tepki göstermesi üzerine saldırganlar genci darp etti. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra ise elinde kesici alet bulunan bir saldırgan tekrar CHP'nin seçim çadırına gelerek çadırı parçaladı ve içinde bulunan elektronik eşyaları kırdı. İlk saldırının ardından saldırganlardan şikâyetçi olmak üzere karakola giden CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, karakoldan çıktığı esnada ikinci saldırının gerçekleştiği haberini aldı.