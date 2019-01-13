CHP’nin seçim aracı yandı: 'Sabotaj olabileceğini düşünüyoruz'

İstanbul Çekmeköy’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait seçim aracı yandı. CHP ilçe başkanı Hasan Hüseyin Acıboyraz olayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Sabotaj olabileceğini düşünüyoruz' dedi.

İstanbul'da 02.00 saatlerinde, Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait seçim aracı yandı.

Park halinde bulunan 34 GZ 8473 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede büyürken aracın önünde bulunan binaya sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CHP ilçe başkanı Hasan Hüseyin Acıboyraz olayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabotaj olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.