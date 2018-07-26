CHP'nin satın alacağı televizyon kanalı ortaya çıktı

CHP'li Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'ın bir buçuk milyon dolar karşılığında KRT TV'yi satın alacağı, bu hamlenin CHP Genel Merkezi tarafından organize edildiği ileri sürüldü. Halk TV'nin Deniz Baykal'a yakınlığı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yakın bir televizyon kanalı hamlesi yaptığı belirtiliyor.

CHP yönetiminin kendi çizgisinde bir televizyon kanalı satın alma iddiaları sonuca bağlandı.

CHP'nin Halk TV'den duyduğu rahatsızlığın ardından KRT TV'yi satın alacağı ileri sürüldü.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi! Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak…" iddiasında bulundu.

"TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve % 49 hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler" diyen Yılman, şu bilgileri verdi: