CHP'nin reklamcısı: Öncelikli hedef kitlemiz AKP seçmeniydi

31 Mart ve 23 Haziran'da CHP'nin reklam kampanyasının sorumluluğunu yürüten Ateş İlyas Başsoy, 'İktidar olmak için seçmenin anladığı kelimeleri kullanmak gerekiyordu. Bizim bu seçimde öncelikli hedef kitlemiz AKP seçmeni idi. Çünkü kararı değiştirebilecek kitle orada' dedi.

CHP’nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy, 31 Mart ve 23 Haziran'daki kampanya süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Başsoy, "İktidar olmak için seçmenin anladığı kelimeleri kullanmak gerekiyordu. Bizim bu seçimde öncelikli hedef kitlemiz AKP seçmeni idi. Çünkü kararı değiştirebilecek kitle orada" dedi.

"Kemal Bey bütün bu süre boyunca hiç kontağını kesmedi, çok eleştirel şeyler söylesek bile her zaman dinledi. Belki size garip gelecek ama bir süre sonra CHP'nin bu dönemi 2. Kemalizm dönemi olarak anılacak. Bütün bu adayların önünü açmak, Ekrem İmamoğlu'nu bulup çıkartmak çok kritik hareketler. Bu isimler başka bir ortamda asla şans bulamazdı" diyen Başsoy, "Dört yıl büyük bir restorasyon fırsatı, AKP takkesini önüne koyup düşünmeli. CHP de bu seçimi neden kazandığını iyi analiz etmeli. Belediye başkanları eğer başarılı olamazlarsa bu, bir 25 yıl daha AKP'nin iktidara gelmesi anlamına gelir" ifadesini kullandı.