CHP'nin OHAL eylemi Bitlis'te OHAL gerekçesiyle yasaklandı

CHP'nin tüm illerde bugün aynı saatlerde gerçekleştirdiği "OHAL değil demokrasi istiyoruz" eylemi Bitlis Valiliğince OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.

CHP'nin "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganıyla tüm illerde eş zamanlı gerçekleştirdiği oturma eylemi, Bitlis Valiliğince OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Bitlis'te CHP'nin düzenlemek istediği "OHAL değil, demokrasi istiyoruz" oturma eylemine Valiliğin aldığı karar doğrultusunda polis izin vermedi. Kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesi'nde bir araya gelen CHP'lilere, yapılan izin başvurusunun Bitlis Valiliği tarafından redddedildiğini gerekçe göstererek, polis eylem izni vermedi.

Bunun üzerine CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve beraberindeki partililer, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.