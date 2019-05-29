CHP'nin 'mele' ve 'şeyhlerle' buluşmasında neler yaşandı? Erdoğan rejiminin yeni CHP'si çalışıyor!

CHP'nin geçtiğimiz hafta mele ve şeyhlerle yaptığı iftar buluşmasına katılan isimlerden olan Akif Beki, 'Kılıçdaroğlu, kendi partilileriyle buluşsa bu kadar hakim olurdu ortama. Ne onlar ne de Kılıçdaroğlu birbirini yadırgadı. Bir uyumsuzluk emaresi, adı konamayan tuhaf bir gerginlik, aşılamayan gizli duvarlar da mı sezilmez, yakalayamadım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta Hakkı Savunanlar Platformu’nun ev sahipliğinde meleler ve şeyhlerle iftar yemeğine katılmıştı.

İftar yemeğinin konuklarından biri olan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yemekte yaşananları köşesine taşırken, "Yer Üsküdar, düzenleyen Hakkı Savunanlar Platformu, konukları da Kürt meleler ve şeyhler diye tanımlanınca anlamışsınızdır. AK Parti tabanı olarak görülecek tipik bir muhafazakar mahalle topluluğundan bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

Mehmet Bekaroğlu ile aynı masada olduğunu, Bekaroğlu'nun ev sahibi gibi rahat tavırlar sergilediğini belirten Beki, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da yemekte büyük ilgi olduğunu, Kaftancıoğlu'nun bunun üzerine Bekaroğlu'na, "ne dersen de, seviyorlar beni işte, uğraşma boşuna" diye "takıldığını" aktardı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ilişkin de gözlemlerini yazan Beki, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu, kendi partilileriyle buluşsa bu kadar hakim olurdu ortama. Ne onlar ne de Kılıçdaroğlu birbirini yadırgadı. Bir uyumsuzluk emaresi, adı konamayan tuhaf bir gerginlik, aşılamayan gizli duvarlar da mı sezilmez, yakalayamadım.

İmamoğlu Saadet’in iftarındaydı, geç geldi ama geldi ve gayreti büyük bir memnuniyetle karşılandı. Popülaritesini tarife ihtiyaç olmasa gerek. Mahallenin öz evladı gibi kucaklandığını söylemeye de...