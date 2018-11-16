CHP'nin Mansur Yavaş kararını açıkladı

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP'nin Mansur Yavaş ve Muharrem İnce'yi seçimlerde aday göstermeyeceğini ileri sürdü. Uğuroğlu, Mansur Yavaş'ın AKP ile temasta olduğu iddiasını da gündeme getirdi.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP'nin olası Ankara adayı olan Mansur Yavaş isminden vazgeçtiğini ileri sürdü.

"Rozetsiz Başkan adayı olmak isteyen ve CHP, İYİ Parti, Saadet'in 'çatı adayı' olmayı öneren Mansur Yavaş'a CHP'lilerden, 'O zaman bağımsız aday olarak seçime girsin' şeklinde müthiş bir tepki oluştu. Gerek Kılıçdaroğlu'na gerek CHP milletvekillerine gerekse CHP Genel merkezine tepki yağmuru fırtınaya dönüştü eski defterler açıldı. Mansur Yavaş'ın 2014 yerel seçim sonrası CHP'den bir tanesi hariç Belediye Meclis'i üyeleri ile istifa etmesi de gündeme getirildi" diyen Uğuroğlu, "Bu gelişmeler üzerine söyleyeyim ki Mansur Yavaş CHP'den bugün itibarı ile aday gösterilmeyecek. Bu gelişme tabii Yavaş'ı İYİ Parti'ye yöneltti ama bir son dakika gelişmesini daha sizinle paylaşayım. Yavaş'a çok yakın iki isim AKP ile Mansur Yavaş'ın AKP'den aday gösterilmesi için temastalar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara adayı için Bülent Kuşoğlu adında uzlaşma olduğunu ileri süren Uğuroğlu, "AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki yerine temayül yoklamalarında Süleyman Soylu adının öne çıktığı görülüyor ki Melih Gökçek alternatifi de gündemde yer tutuyor" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklamasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır" demişti.

Yavaş'ın CHP'den adaylığının gündemden düştüğü iddialarına karşın İyi Parti ve Yavaş'la temasların sürdüğü de belirtiliyor.