CHP'nin İzmir adayının açıklanacağı tarih belli oldu

CHP'nin yerel seçimlerdeki İzmir adayının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu.

CHP'nin İzmir adayı merakla beklenirken, adayın açıklanacağı tarih belli oldu. İzmir adayı 27 Ocak Pazar günü açıklanacak.

Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun sürpriz "adaylık" çıkışının ardından, aday adının açıklanması ertelenmişti. Ancak genel merkez yönetiminin Kocaoğlu ismine sıcak bakmadığı, adaylığının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.

Son dakika değişikliği olmazsa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in büyükşehir adayı olarak açıklanması bekleniyor. CHP kaynakları, farklı bir adayın ancak bir anlayış değişikliği ile söz konusu olabileceğini, tarafların itiraz etmediği bir ismin adaylaştırılması söz konusu olursa da İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

27 Ocak'ta ayrıca, İstanbul'daki tüm ilçe belediye adayları da açıklanacak. Hafta sonu mesaisini 7'nci Parti Meclisi toplantısına ayıran Kılıçdaroğlu'nun hem örgüt temsilcileri hem ilgili genel başkan yardımcıları ile görüştüğü, anket ve kamuoyu yoklamalarını da inceleyerek yol haritasını büyük oranda netleştirdiği belirtiliyor.