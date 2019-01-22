CHP'nin İzmir adayını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olacağını ileri sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin İzmir adayının büyük oranda belli olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi kentlerde adayını süreç içinde değil çok önceden belirlediğini öne süren Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun İzmir için Tunç Soyer ismini önceden belirlediği, işin sadece hangi gün açıklanacağına kaldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarından memnun olduğu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı Tuncay Özkan’a 'Sana Genel Merkez’de ihtiyacım' var diyeceği söyleniyor. CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak çok büyük bir ihtimalle Tunç Soyer’in ismi açıklanacak" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara’da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Özdere Sultan Otel ve Gümüldür Denizatı Otel’in bulunduğu 7 tesisin genel müdürlüğünü yaptı. Sonra kendi turizm şirketini kurdu. 1991 yılında Sığacık’ta Teos Tatil Köyü’nü işletmeye açtı ve 9 yıl boyunca yönetti. Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporu, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Piriştina’ya sundu. Başkanın teklifi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu’na da danışmanlık yaptı.

İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006'da Bakanlar Kurulu tarafından kurulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği’ne atandı. Soyer, İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunuyor.