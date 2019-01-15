CHP'nin İzmir adayı yarın netleşecek

CHP’nin İzmir’de hangi ismi aday göstereceği merak konusu iken, yarın toplanacak olan CHP Parti Meclisi'nde İzmir büyükşehir belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. Öte yandan adı kulislerde güçlü şekilde geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’ya gitti.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugüne kadar yerel seçimlere katılacak adayları belirlemeye yönelik beş kez toplanan Parti Meclisi, yarın altıncı kez toplanacak.

Şimdiye kadar yapılan toplantılar sonucunda ilçe ve beldeler dahil 630 belediye başkan adayını açıklayan CHP’de, en merak edilen illerden biri İzmir.

CHP’nin 16 Ocak Çarşamba günü yapacağı Parti Meclisi toplantısı sonrasında da çok sayıda il ve ilçe belediye başkan adayının yanı sıra, İzmir büyükşehir belediye başkan adayını da açıklaması bekleniyor.

İzmir adayının açıklanıp açıklanmayacağı belirsizliğini korurken, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi gerçekleştirilecek MYK toplantısında İzmir büyükşehir adayının ele alınacağı da konuşulanlar arasında. MYK görüşmeleri sonrası İzmir adayının bir sonraki PM’ye kalabileceği de değerlendiriliyor.

CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığı için şimdiye kadar kulislerde adı geçen isimler Tunç Soyer, Abdül Batur, Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan, Aziz Kocaoğlu, Murat Bakan oldu.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın iddiasına göre toplantıda, uzun süredir merak edilen İzmir adayının belirleneceği ifade ediliyor. İzmir adaylığında Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan arasında bir tercih yapılacağı kaydediliyor. Parti kulislerinde Soyer’in adaylıkta bir adım önde olduğu yorumları yapılıyor.