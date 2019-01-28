CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den ilk açıklama

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer adaylığının kesinleşmesinin ardından açıklamada bulundu.

CHP'de İyi Parti ve mevcut Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylığına itiraz ettiği ileri sürülen Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oldu.

Soyer adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamasında, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" dedi.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1991 yılında şirketiyle Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yöneten Soyer, 2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

Soyer, 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

Soyer, 2009 ve 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.