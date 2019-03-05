CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer en büyük rüyasını açıkladı: Koç Holding...

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, 'Benim çok büyük bir rüyam var. Bu rüya Koç Holding’in genel merkezini İzmir’e taşıtmak' dedi.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Soyer, Saray'a gidebileceğini söylerken, en büyük rüyasının Koç Holding merkezinin İzmir'e taşınması olduğunu dile getirdi.

SARAY'A GİDERİM...

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Soyer, Saray'a gidip gitmeyeceği sorusuna, “Benim Külliye’ye gidip gitmemek gibi psikolojik bir sorunum yok. Gerekirse tabii ki giderim. Mesela Buca metrosu planı. Her şeyi hazır. Bir tek imzaya kalmış ama 6 ay geçtiği halde imza atılmıyor. Bu planın imzalanması ve uygulamaya başlaması için Külliye’ye giderim. Orada ülkenin Cumhurbaşkanı oturuyor. İmzalaması için elimden geleni yaparım" yanıtını verdi.

EN BÜYÜK HAYALİ PATRONLAR

Koç Holding'in İzmir'e taşınmasının en büyük rüyası olduğunu belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Benim çok büyük bir rüyam var. Bu rüya Koç Holding’in genel merkezini İzmir’e taşıtmak. Tabii Koç Holding bir sembol, Eczacıbaşı zaten İzmirliydi İzmir’e dönecek. Vodafone, Turkcell, Sabancı, aklınıza ne gelirse o şirketlerin yönetim merkezlerini İzmir’e taşıtacak bir şehir hayal ediyorum ben. Bu öyle bir ütopya falan değil. Bu olay 20’nci yüzyılın başında Amerika’da olmuş. Birçok şirket yönetim merkezlerini New York’tan başka şehirlere taşımış. Starbucks’ın, Boeing’in, Coca-Cola’nın merkezleri New York dışındaysa, Türkiye’nin büyük şirketlerininki neden İzmir’de olmasın? Bir CEO düşün. Çocuğunun en iyi okulu burada. Sağlık hizmetleri dünya çapında. Hafta sonu ofisinden çıktıktan sonra Çeşme arabayla 45 dakika, Bodrum 2.5 saat. Bir gastronomi merkezi. Bugüne kadar İzmirli genç çalışmak için İstanbul’a gidiyordu, şimdi İstanbullu CEO çalışmak için İzmir’e gelecek. Ayrıca Türkiye’nin Silikon ve startup nabzı burada, bu şehirde atacak.”

Bir CEO'nun refah içinde nasıl yaşayacağını anlatan ve en büyük hayali bir holdingin İzmir'e taşınması olan Soyer'in emekçiler için bir açıklaması olmaması dikkat çekti.