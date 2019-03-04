CHP'nin İzmir adayı Soyer, belediyeye ait kamusal varlıkları satmaya devam ediyor

Halen Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini sürdüren CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesine ait kamusal varlıkları satmaya devam ediyor. Satışı yapılan parseller, turizm merkezi olan Teos antik kenti civarında.

Halen turizm merkezi Seferihisar'ın belediye başkanlığını sürdüren CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, belediyeye ait kamusal varlıkları özelleştirmeye ve sermaye gruplarına satmaya devam ediyor.

İlanlarda, satışa çıkarılan parsellerin Teos antik kenti civarında olması dikkat çekti.

Soyer, geçen haftada da "Gerekirse Fuar İzmir'i özelleştiririz" açıklaması yaparak, özelleştirmeden yana tavrını ortaya koymuştu.

İŞTE O SATIŞ İLANLARI

Seferihisar Belediyesinin yeni satış ilanları şöyle:

1- Mülkiyeti belediyemize ait İzmir ili Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi 1353 ada 1 parselinde kayıtlı 1.914,82 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde olup Sağlık Tesisi planlıdır.

İhale tarihi ve saati: 13/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 10.30 İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel : 1.376.000,00 TL ( Bir milyon üç yüz yetmiş altı bin Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı: 41.280,00 TL ( Kırk bir bin iki yüz seksen Türk Lirası)

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





2- Mülkiyeti belediyemize İzmir ili Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi 1254 ada 2 parselinde kayıtlı 472,49 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde olup Turizm Tesis Alanı olarak planlıdır. Otel yapılması durumunda Emsal: 0.50, 3 kat (hmaks: lOm); Tatil Köyü yapılması durumunda Emsal: 0.30, 2 kat (hmaks: 6.50m) imarlıdır. Söz konusu parsel, 1254 ada 1 parsel ile 87 ada 19 parsel ile beraber yapılabilir.

İhale tarihi ve saati: 06/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 11.00

İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel: 283.000,00 TL (İki yüz seksen üç bin Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı: 8.490,00 TL( Sekiz bin dört yüz doksan Türk Lirası)

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- Mülkiyeti belediyemize İzmir ili Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi 1259 ada 1 parselinde kayıtlı 403,56 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde olup Emsal: 0.30 2 kat. Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmaktadır ancak parsel çekme mesafelerinden dolayı yapılaşmaya müsait değildir.

İhale tarihi ve saati: 06/03/2019 Çarşamba Günü Saat: 10.30

İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel: 262.000,00 TL (İki yüz altmış iki bin Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı: 7.860,00 TL( Yedi bin sekiz yüz altmış Türk Lirası)

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.