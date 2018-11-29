CHP'nin İyi Parti'ye önerdiği iller ortaya çıktı

CHP'den ittifak için Ankara ve Antalya'yı isteyen İyi Parti'ye CHP başka iller önerdi. CHP iki yerine 4 ilde İyi Parti'ye destek teklifinde bulundu.

CHP ile İyi Parti arasında devam eden seçim ittifakı görüşmelerinde Antalya ve Ankara krizi yaşanıyor.

İyi Parti'nin bu iki ilde kendi adayının desteklenmesini istediği ileri sürülürken, CHP'nin bu kentlerden vazgeçmek istemediği öne sürülüyor.

CHP'nin İyi Parti'ye bu kentler yerine Denizli, Manisa, Kayseri ve Konya'yı önerdiği dile getiriliyor.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "CHP’nin etkin ve yetkin ismi, 'İyi Parti bizden Ankara ve Antalya’yı istiyor ama biz onlara iki değil, dört yeri öneriyoruz' dedi ve ekledi: 'İyi Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz…' CHP’nin etkin ismi görüşmeler sırasında bu durumu İyi Parti’ye de ilettiğini vurguladı ve devam etti: 'MHP’nin herhangi bir yeri alamadığı seçim sonucunda İyi Parti'nin 3 büyükşehri kazanma potansiyeli var. Hele ki Denizli ve Manisa’yı kesin alır. Denizli’de 180 bin CHP’nin, 111 bin de İyi Parti’nin oyu var, kazanmama ihtimali yok. Trabzon’u da İyi Parti’nin alma şansı yüksek'" ifadelerini kullandı.