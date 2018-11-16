CHP'nin İyi Parti adaylarını destekleyeceği iller belli oldu

CHP'de yerel seçim adaylarının belirlenmesinin öncesinde Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Öte yandan CHP, seçimlerde İyi Parti'ye destek verebileceği illeri de belirledi.

CHP'de yerel seçim öncesi görüşme trafiği hızlandı. İyi Parti ile yapılan görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan kendi adaylığına ilişkin olarak değil sorun yaşanan bazı belediyelerle ilgili görüşlerini aktarmak üzere randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. Genel Merkez de talebe olumlu yanıt verdi.

SAADET PARTİSİ VEKİLİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan CHP'nin ittifak görüşmeleri de sürüyor. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam ile özel bir görüşme yaptı. Görüşmede, “16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonucun bir benzerini elde etmek için işbirliği oluşturmak ve bunun için görüşmek önemli. Bu çerçevede Temel Bey’i de (Karamollaoğlu) ziyaret etmek istiyorum” mesajını ilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek yerel seçime ilişkin iş birliği önerisi götürmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE DESTEKLEYECEK?

CHP'nin İyi Parti ile yürüttüğü görüşmelerin içeriği de netleşiyor.CHP Genel Merkezi'nde, Manisa, Mersin, Denizli Büyükşehir Belediyeleri ile İyi Parti’nin güçlü olduğu bazı il ve ilçelerde İyi Parti adaylarının desteklenebileceği; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi iller ile halihazırda belediyelerinin bulunduğu illerde ise CHP’nin kendi adaylarıyla seçime gireceği konuşuluyor. İyi Parti Ankara’yı istemesine rağmen CHP bu öneriye soğuk bakıyor. CHP’de hakim görüş, “Anamuhalefet partisinin büyük illerde aday çıkarmamasının doğru olmadığı” yönünde.