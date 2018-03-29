CHP'nin ittifak planına ilişkin önemli iddia

CHP'nin tüzüğe eklediği 'İttifak yapılması durumunda önseçim yapılmaz' maddesini işletmek için bir ittifak yapacağı belirtiliyor.

AKP'nin seçim ittifakı düzenlemesinin avantajlarından yararlanmak isteyen CHP'nin, son kurultayda tüzüğe eklediği maddeden de yararlanmak için ittifak adımı atabileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün bir grup gazeteciye söylediği “İttifak görüşmeleri yapıyoruz” sözleri, bu konuda kulislerde haftalardır konuşulan ittifak senaryolarını yeniden güncelledi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, CHP’nin, İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle ittifak yapma olasılığı zor görünüyor. CHP’nin sadece DSP ile ittifak yapabileceği, böylece de son kurultayda tüzüğüne koyduğu “İttifak yapılması durumunda önseçim yapılmaz” hükmünün de işletileceği ifade ediliyor.

Kulislerde ağırlıklı konuşulan ittifak senaryosu ise “İYİ Parti ile Saadet Partisi” üzerine kuruluyor. Bu iki partinin, tek başına seçime girmeleri durumunda barajı takılacağı, oluşturulacak güç birliği ile barajı aşma olasılığının denenebileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin adımların atılabileceği, BBP destekli ‘AK Parti-MHP’, ‘CHP-DSP’, ‘İYİ Parti- Saadet Partisi’ ittifaklarının konuşulacağı iddia ediliyor.