CHP'nin İstanbul'daki ilçe adayları belli oluyor

CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi öncesi, İstanbul'un ilçeleri için öne çıkan isimler de konuşulmaya başladı.

CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi'nde 400 adayın daha isminin açıklanması bekleniyor.

İstanbul’da ismi açıklanacak olan Ekrem İmamoğlu’nun yerine, yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın Beylikdüzü’ne aday gösterileceği ve adaylığının bugün duyurulacağı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ali Acar'ın haberine göre, CHP kulislerinde İmamoğlu’nun İstanbul’da 10 ilçenin daha belediye başkan adayını belirlemek istediği konuşulurken, parti yönetiminin ise 3 ya da 4 ilçenin belediye başkan adayını belirlemesini istediği belirtiliyor. İstanbul’un ilçeleri için genel merkezin yaptırdığı anket çalışması bir hafta daha uzatılarak cuma günü sonlanacak.

ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ VE ADALAR

CHP’de Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski başkan Mustafa Sarıgül arasındaki gerginlik nedeniyle bölgeye ağabey formülü olarak eski İl Başkanı Cemal Canpolat’ın isminin öne çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü Canpolat ile Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da yaklaşık bir saat baş başa görüşmesi aday gösterileceği iddialarını güçlendiriyor.

Kılıçdaroğlu’nun Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’yü Adalar’a yönlendirelebileceği söylenirken, Beşiktaş için Leyla Ünver ve Beykoz için Akif Hamzaçebi isminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

CHP’de Kartal için MYK ve PM Üyesi Onursal Adıgüzel’in de adaylık için nabız yokladığı ileri sürüldü.

Ataşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan Battal İlgezdi de geçen cumartesi günü hakkındaki suçlamalarla ilgili dosyayı emekli bir hâkim ve savcı ile birlikte genel merkeze götürürek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Buradaki görüşmede emekli hakim ve savcının Kılıçdaroğlu’na “Adaylığı konusunda engel yok” dediği öğrenildi.

Diğer yandan CHP’nin daha önce Üsküdar ve Eyüp’de aday çıkarmayacağı yönündeki kararından örgütten gelen tepkiler üzerine vazgeçildiği ve 39 ilçede de aday çıkarılacağı kaydedildi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da yarın İstanbul ile ilgili Kılıçdaroğlu’na brifing vereceği ifade edildi.