CHP'nin İstanbul adayından açıklama: Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek

CHP'nin İstanbul adayı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılan Ekrem İmamoğlu, adaylığını resmen ilan etti. İmamoğlu, 'İddia ediyorum, biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması beklenen Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Beylikdüzü’nde kazanma ihtimaliniz büyükşehirden fazla olabilirdi. Hangi motivasyonla karar verdiniz?" sorusuna, "Bir kere İstanbul’un çok acil bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyorum. İstanbul kent olmaktan çıkmak üzere. Sadece ben değil, yönetenler söylüyor. İstanbul’a ihanet ettik diyen kendileri. 25 yıldır bu kenti yönetiyorlar. Yaptığımız tüm araştırmalar kentlinin mutsuz olduğunu gösteriyor. Yüzde 60’ı fırsatını bulursa İstanbul’u terk edeceğini söylüyor. Ben 10 yıl boyunca AK Parti tarafından yönetilmiş Beylikdüzü’nü devraldığımdaki mutluluğunu da biliyorum, -çünkü ölçmüştüm-, şu andakini de biliyorum. O İstanbul’u terk etmek isteyenler arasında artık Beylikdüzü’nde yaşayanlar yok mesela. İstanbul’un da çok hızlı bir felsefe değişimine ihtiyacı var" yanıtını verdi.

"AK Partili belediye başkanı bile 'İyi ki bu adamı seçmişiz' diyecek. İddia ediyorum, biz öyle bir vizyon çizeceğiz ki gün gelecek sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verecek" diyen İmamoğlu, kazanacağına kesinlikle inandığını söylerken, "Tanınma sorununu gidereceğimi biliyorum. Göreceksiniz, 350 bin Beylikdüzülü beni anlatacak İstanbul’a… Sadece onlar değil, biriktirdiğim dostlarım da arkamda olacak. Beni tanıdıklarında çok sevecekler, o kadar sevecekler ki, ‘Bu benim evladım, kardeşim’ diyecekler" ifadelerini kullandı.

'5-6 AY ANAP'TA SİYASET YAPTIM'

Siyaset geçmişini de anlatan İmamoğlu, babasının ANAP'ın Trabzon'daki kurucusu olduğunu belirtirken, kendisinin de ANAP'ta 5-6 ay siyaset yaptığını dile getirdi.

İmamoğlu, "Ben cumhuriyetin değerlerine inanan, İstiklal gazisi bir dedenin torunu olarak Atatürk sevgisiyle büyümüş, Türkiye’nin her değerini bilen, hisseden, 5-6 yaşından beri din eğitimi almış, inançlı, herkese eşit bakabilen biriyim. Evet, muhafazakâr bir aileden geliyorum ama sosyal demokrat değerlerle üniversitede tanıştım. Bu değerleri benimsedim, inandım. 2008 yılında siyaset yapmak için gerekçelerim vardı ve adresim CHP’dir dedim. Başka siyasi partilerden teklif aldım ama hiç düşünmedim" diye konuştu.

ATATÜRK'E MEVLİT

Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutmasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, "2011’de ruhumda olan bir şeyi söyledim. Genel başkanımı aradım, 'Müsaade ederseniz 10 Kasım’da partim adına Atatürk için mevlit okutmak istiyorum. Partime ters gelir mi' dedim. 'Ne demek, mutlu olurum' dedi. Partiden eleştiri oldu ama genel başkanım izin verdi. O gün bugündür bunu yapıyorum. Ne istiyorsam yapabildim CHP’de. Görüyorum ki, birçok partide istediğinizi yapamazsınız" ifadelerini kullandı.