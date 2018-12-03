'CHP'nin İstanbul adayı kesinleşti'

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kararını verdiğini iddia ederek CHP'nin İstanbul adayının şimdiki Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının, şimdiki Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak belirlendiğini yazdı. Hakan yazısında şöyle dedi:

Üç gündür CHP çevrelerinden şu cümleleri işitiyorum:

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.

Ne Muharrem İnce, ne Gürsel Tekin, ne de İlhan Kesici...

Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu...

Kimdir Ekrem İmamoğlu?

Beylikdüzü Belediyesi’ni AK Parti’nin elinden hem de fark atarak almıştır.

Kampanya yapmakta mahirdir, organizasyonda iyidir.

Önyargısızlık şampiyonudur: Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamıştır.

Merkez sağ seçmenin asla yadırgamayacağı bir CHP’lidir.

Müteahhitlik geçmişi vardır ama hakkında pek şaibe yoktur.

Genç kesimi etkileme kapasitesi yüksektir.

İdeolojiden uzaktır, hizmet odaklıdır.

Fakat bütün bunlara rağmen...

Ekrem İmamoğlu gibi epey yerelde kalmış bir ismi, Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın karşısına çıkarmak...

Kemal Kılıçdaroğlu açısından hayli büyük bir risk.

Eğer gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu isminde karar kıldıysa...

Kendisini şu iki şıktan biri beklemektedir:

BİR: İmamoğlu kaybederse... Kemal Kılıçdaroğlu da büyük kaybedecektir.

İKİ: İmamoğlu kazanırsa... Kemal Kılıçdaroğlu da büyük kazanacaktır.

Ortası yoktur yani.