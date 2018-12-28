CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Erdoğan ile görüşecek

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul'un eski belediye başkanlarına ziyaret turu başlatmış; Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbaş’ı ziyaret etmişti. İmamoğlu,

“İstanbul’un eski belediye başkanı” sıfatıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep ettiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN 'BAY KEMAL İZİN VERİRSE…' DEMİŞTİ

Erdoğan da Ekrem İmamoğlu’nun bu talebine ilişkin “Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal’den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal’den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım. Kahve ise kahve, çay ise çay onu da ikram ederim.” yorumunda bulunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre Ekrem İmamoğlu, Erdoğan bu sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, “Bu sabah resmî yazılı davetimize Sayın Cumhurbaşkanının bu kadar kısa zamanda olumlu yanıt vermesinden memnun oldum.” diyen İmamoğlu “Ben parti disiplini olan bir CHP üyesiyim. Zaten Sayın Erdoğan'dan randevu talep etmeden önce genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin aldım. Genel başkanımız bu konularda çok anlayışlıdır. Daha önce başbakanken sayın Binali Yıldırım ile de görüşmüştüm. O görüşme için de izin almıştım. Görüşmenin günü ve yeri hakkında resmî yanıt geldiği zaman bilgimiz olacak. Ev sahibi olmadığım için bir yer söyleyemem” diye konuştu.