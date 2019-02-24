CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti ile ilgili bir tartışmayı asla açmayız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti ile ilgili bir tartışmayı asla açmayız. Biz 5 yıl için seçilmiş bir belediye olacağız. Beş yıl için seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Kendi hükümeti var. Onun süresi 2023, yerel yönetimlerin süresi 2024. Yani bu öyle bir kaygı çok gereksiz. Vatandaşın zihnini böyle bir kaygı ile doldurmak demokrasiye aykırı bir şeydir' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti ile ilgili bir tartışmayı asla açmayız. Beş yıl için seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Kendi hükümeti var. Vatandaşın zihnini böyle bir kaygı ile doldurmak demokrasiye aykırı bir şeydir" dedi.

"Asıl biz bu şehirde seçilirsek milli şuur, ulusal bilinç şahlanacak" diyen İmamoğlu, "Muhafazakâr ailelere sesleniyorum, seçilirsek hayatınız çok daha kolay olacak. Bunu kolaylıkla vaat ediyorum. Çünkü Beylikdüzü'nde yaptım bunu ben" şeklinde konuştu.

'AK PARTİ’NİN KALELERİNDEKİ ANKETLER BENİ ŞAŞIRTTI'

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'un bütün ilçelerinde anketler yaptırıyorum. AK Parti'nin kalesi sayılan iki-üç ilçeden gelen sonuçlar beni şaşırttı. Sadece Kemal Bey'e gönderdim. Tabanda büyük bir değişim dalgası var.

'5 YIL İÇİN SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANI VAR'

"Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti ile ilgili bir tartışmayı asla açmayız. Biz 5 yıl için seçilmiş bir belediye olacağız. Beş yıl için seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Kendi hükümeti var. Onun süresi 2023, yerel yönetimlerin süresi 2024. Yani bu öyle bir kaygı çok gereksiz. Vatandaşın zihnini böyle bir kaygı ile doldurmak demokrasiye aykırı bir şeydir. Bizim konumuz İstanbul'dur. Nokta. Yani California'da, Fransa'da, Almanya'da, Berlin'de veya dünyanın başka bir yerinde cumhurbaşkanı şu partiden veya ittifaktan oluyor, belediye başkanı ise başka bir partiden seçilince meşruiyet tartışması açılmıyor da burada niye açılsın?"

'ASIL BİZ SEÇİLİRSEK MİLLİ ŞUUR ULUSAL BİLİNÇ ŞAHLANACAK'

İstanbul'un kaybedilmesi Türkiye'nin bekası bakımından nasıl bir etki yapar? Bu ne biçim sözdür? Ciddi olalım. Bir yerel seçim yapıyoruz. Bunun milletin bekası ile ne ilgisi var? Biz de bu milletin insanları değil miyiz? Ne yani biz onlardan daha mı az milli şuura sahibiz? Ben de çıkıp tam aksini söyleyeceğim. Asıl biz bu şehirde seçilirsek milli şuur, ulusal bilinç şahlanacak, bu ülkeye daha da yerleşecektir. Asıl biz seçilirsek belki iktidar milletin gerçekten bekası ile ilgili ulusal konulara daha fazla odaklanma imkânı bulur.

'BÜTÜN CAMİLERE, CEMEVLERİNE, KİLİSELERE MESAJ GÖNDERDİM'

"İstanbul'daki bütün camilere, cemevlerine, kiliselerine, sinagoglarına tek tek elden birer mesaj gönderdim. Bütün mahallelerdeki dini önderler beni tanısınlar, ben kimim, nereden geliyorum bilsinler istedim. Bunu siyaseti hepimize ait inanç mekânlarına sokmamaları için yaptım. Çünkü bazı dini mekânlardan öyle kirli iftiralar üzerinden öyle kötülükler yapılıyor ki..."

'MUHAFAZAKÂR AİLELER BENİM DÖNEMİMDE DAHA RAHAT YAŞAYACAK'

"Muhafazakâr ailelere sesleniyorum. Seçilirsek hayatınız çok daha kolay olacak. Bunu kolaylıkla vaat ediyorum. Çünkü Beylikdüzü'nde yaptım bunu ben. Hiçbir sosyal tesisi olmayan ilçede bugün 9 sosyal tesis var. Benim amacım ve görevim insanları mutlu etmek. Hem kendi hayat tarzları içinde en güzeli yaşamaları, hem de hep birlikte mutlu yaşamaları. Beylikdüzü bir kutuplaştırmayı önleme projesidir. Burada başardık, bütün İstanbul’da niye başaramayalım ki."