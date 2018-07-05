CHP'nin Diyarbakır delegelerinden Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP'nin Diyarbakır'daki kurultay delegeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı toplama çağrısı yaptı.

CHP Diyarbakır kurultay delegeleri olağanüstü kurultay tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, kurultay delegeleri adına yapılan ortak açıklamada, "Partimizin yapısal değişimlerini tamamlamak yeniden topluman bütün kesimlerinin kapsayacak, şekilde değişime gitmesinin bir an önce Olağanüstü Kurultayı toplamakla mümkün olacağına inanıyor. Sayın Genel Başkanın Olağanüstü Kurultay çağrısı yapmasını talep ediyoruz" denilerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı toplama çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'da kurultay çağrısı yapan CHP'nin kurultay delegeleri arasında Elif Özcan Kılıçkap, Şeyhmus Dağhan, Tarık Fidancı, Erdem Ünal, Remzi Sürek, Mehmet Şerif Doğru, Veli Şimşek, Vahit Yiğit, İlknur Savcı, Hasan Kılıç ve Fahri Erkan yer aldı.