CHP'nin Canan Kaftancıoğlu kararı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'daki ilçe adaylarına tepki gösterip istifa eden ancak sonrasında istifasını geri çeken Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediği ileri sürülmüştü. CHP'nin Kaftancıoğlu kararını seçim sonrasına ertelediği, seçim öncesi istifa gündeminin rafa kalktığı öğrenildi.

CHP’de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul adaylarına itiraz edip istifa etmesi ve kısa süre sonra istifasını geri çekmesi parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Yaşanan bu tartışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na yakın isimlerden olan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya "ya istifa etsin ya da görevden al" dediği ileri sürülmüştü.

Dün konuya ilişkin bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım" demişti.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi krizin büyümemesi için devreye girdiği ve Kaftancıoğlu'na ilişkin seçim öncesi bir adım atılmayacağı, kararın seçim sonrasına bırakıldığı öğrenildi.