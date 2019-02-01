CHP'nin belediye başkan adayı taciz iddiasına ilişkin konuştu

CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta aday gösterdiği Rıza Akpolat, hakkındaki taciz iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin İstanbul Beşiktaş adayı Rıza Akpolat, parti binasında taciz iddiasına ilişkin konuştu.

CHP kaynaklarının da paylaştığı söz konusu iddiaya göre Akpolat, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olduğu dönemde bir kadına tacizde bulundu. Yine iddiaya göre Akpolat söz konusu tacizi ilçe başkanlığı binasında gerçekleştirdi.

O dönemde Bahçelievler yönetiminde bulunan partililerin doğruladığı iddiaya yanıt geldi.

Odatv’ye konuşan Rıza Akpolat, “Böyle büyük ve önemli bölgelere adaylıklar söz konusu olduğunda hakkınızda böyle iddialar çıkıyor. Ama dolaştırılan evrak sahte. Adliyede böyle bir davam yok” ifadelerini kullandı. Akpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirterek görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla bir açıklama yapacağını da dile getirdi.