CHP’nin Başkanlık anketi: Erdoğan'a ve rejimine destek yüzde 37

CHP’nin yaptırdığı ankete göre başkanlık sistemine destek yüzde 37’ye kadar düştü. Katılımcıların yüzde 53.8’i Parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşünüyor.

CHP’nin yaptırdığı ankete göre başkanlık sistemine destek yüzde 37’ye kadar düştü.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre son bir yıldır hayata geçen başkanlık sisteminin yararlı olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 54 oldu.

24 Haziran seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 78’i başkanlık sisteminin yararlı olduğunu düşünüyor.

‘Cumhur ittifakı’ kapsamında MHP’ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 29’u başkanlık sistemini yararlı buluyor. MHP’ye oy vererek başkanlık sistemini destekleyen seçmenlerin yüzde 64.1’i, başkanlık sisteminin yararlı olmadığı görüşünü dile getirdi.

Anketteki “Sizce Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalıdır, yoksa parlamenter sisteme mi dönmelidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 53.8’i “Parlamenter sisteme geri dönülmesi gerekir” diye yanıt verdi. Yüzde 41.4’ü ise başkanlık sisteminde kalınması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4.8’i ise bu konuda bir fikri olmadığını kaydetti.

MHP’LİLERİN YARISI PARLAMENTER SİSTEM İSTİYOR

24 Haziran’da AKP’ye oy verenlerin yüzde 80.8’i, MHP’ye oy verenlerin yüzde 43.6’sı başkanlık sisteminde kalınması gerektiğini söyledi. MHP’ye oy verenlerin yüzde 52.6’sı parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

CHP seçmenlerinin yüzde 89.7’si, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 84.4’ü ve HDP seçmeninin yüzde 93.4’ü parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Saadet Partisi seçmeninin yüzde 42.9’u parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini, yüzde 52.4’ü ise başkanlık sisteminde kalınması gerektiğini söyledi.

Anket çalışmasında, “Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 44’ü “Evet onaylıyorum” yanıtını verirken, yüzde 48.5’i ise “Hayır onaylamıyorum” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 7.5’i bu soruya fikrim yok yanıtını verdi.