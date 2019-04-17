CHP'nin 'B' planı: Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilensin

CHP'de parti kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yaptı ve İstanbul için B planını belirledi. AKP’nin ‘İstanbul seçimi yenilensin’ hamlesine 'Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilensin’ diye karşılık verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin İstanbul hamlelerini kurmaylarıyla birlikte değerlendirdi. CHP yönetimi, iktidar kanadının İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebine karşı cumhurbaşkanlığı seçimini yinelenmesini masaya getirmeyi planlıyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP yönetiminin değerlendirmesi şöyle:

ŞAİBE VAR: YSK'ya böyle hukuksuz bir karar aldırırlarsa, o zaman cumhurbaşkanlığı seçimi de murdar. İlk masaya süreceğimiz konu budur. Bir sürü şaibeler var. Sahte seçmen sayımı, adayımıza verilen oyların geçersiz sayılması, kamu kaynaklarının kullanılması var. İtiraz olarak masaya konulacak birçok konu var. Hadi gel Cumhurbaşkanlığı seçimini de tekrar edelim. Aynı seçmen listeleriyle yapalım. Kazanınca helal kaybedince murdar. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Bakalım yüzde 51 çıkıyor mu?

İKİ ATAK: AKP'nin yaptığı iki önemli atak var. Bunlardan ilki seçim kuruluna saldırmaları ve vatandaşın kapısına polisin gitmesi. İnsanlar karısını çocuğunu yaşlı anne babasını ispata zorlandı.

İKTİDARIN BASKISI: Maltepe kararında yetki aşımına iktidarın baskısı neden oldu. Maltepe'de sayımların gecikmesine neden olan yine iktidar kanadı. Tekrar sayım isteyen iktidar, bir an önce bitmesini isteyen biziz. Oylar artmıyor. Usulsüzlük var ama o da şu, geçersiz oylara sandık başında itiraz edilir. Kendi sandık görevlileri bile oyu geçersiz saymış ve tutanak tutmamış. Sandık başında itiraz etmedikleri geçersiz oyları, delilsiz olarak yapılan baskı sonucu geçerli sayılmaya başladı. Oylarda yaşanan değişim bundan kaynaklanıyor.

GECİKTİRME TAKTİĞİ: Biz hakkımızı arıyoruz. Kimsenin oyunda gözümüz yok. ‘Demokratik irade mahkemeye götürülemez' diyen kendileri. ‘Kazanana kadar saydıracağız' anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Sayımları geciktirme taktiği ile birkaç şey birden hedefleniyor. Birincisi ekonomide yaşanan sıkıntıyı perdelemek. İkincisi mağdur rolü oynamak istiyorlar. Üçüncüsü de ‘Buradan bir seçim tekrarı çıkarabilir miyiz' çabası içindeler.