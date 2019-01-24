CHP'nin anket sonucu ortaya çıktı

CHP'nin yerel seçimlere ilişkin hazırladığı ankete göre Ankara seçimleri başa baş giderken, İstanbul'da Binali Yıldırım önde.

31 Mart yerel seçimleri öncesi partilerin hazırladığı anketler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP’ye gelen ankette İstanbul’da 2 puanlık bir makas var. Anketlere göre, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ndan 2 puan önde olduğu ifade ediliyor.

CHP’den Mansur Yavaş ile AKP’den Mehmet Özhaseki’nin aday olduğu Ankara’da ise sonuçlar şimdilik başa baş görünüyor. CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü’den 4 puan, CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in AKP’nin adayı Menderes Türel’den 2 puan önde olduğu belirtiliyor.