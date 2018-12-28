CHP'nin Ankara ve İzmir'de İyi Parti'ye bıraktığı ilçeler belli oldu, 6 ilde daha aday göstermeyecek

CHP ile İyi Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerinde kapsam genişliyor. Görüşmeler sırasında CHP, Ankara ve İzmir'de bazı ilçeleri İyi Parti'ye bırakmayı teklif etti.

CHP ile İyi Parti ittifakında kapsamın genişletilmesi kararı alındığı öğrenildi.

CHP'nin yönetimdeki 8 il belediyesinde; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop'ta, İyi Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor.

Buna karşılık CHP de Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye'de İyi Parti adayını destekleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, MHP ile İyi Parti'nin adayları yarışacak. MHP'nin mevcut başkan Kadir Kara ile gireceği seçimlerde, İYİ Parti ise 2004 ve 2009 seçimlerinde AKP'den Osmaniye'de belediye başkanı seçilen Davut Çuhadar'ı aday göstermeyi planlıyor.

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İyi Parti'nin adayını açıkladığı Erzurum'da, CHP'nin aday çıkaracağı ve bu kentin, Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş'ın ise, işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.

CHP'NİN TEKLİF ETTİĞİ İLÇELER

CHP Ankara'da Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan'ı; İzmir'de ise Kiraz, Torbalı ve Tire'yi İYİ Parti'ye bırakmayı önerdi. Ancak bu öneriyi İYİ Parti yeterli görmedi. Etimesgut başta olmak üzere bazı başka ilçeler de talep edildi. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir'in ilçelerine yönelik görüşmeler sona bırakıldı. Sürecin Ocak ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.