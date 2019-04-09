CHP’nin AKP’den aldığı belediyeye haciz gönderildi

31 Mart’ta CHP’nin AKP’den aldığı belediyelerden olan Samsun'un Atakum Belediyesi’ne, AKP döneminden kalan borçlardan dolayı daha ilk günden haciz geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Atakum Belediye Başkanı seçilen Av. Cemil Deveci, düzenlenen devir teslim töreni ile belediye başkanı mührünü ve makamı devraldı.

Deveci, göreve başlamasının ilk saatlerinde, AKP döneminden kalan borçlar sebebiyle önüne gelen haciz dosyası ile şok yaşadı.

Deveci, “Hizmete başladığımız ilk dakikalarda böyle bir icra takibi ile karşılaşmak üzücü bir durum. Bir enkaz devralacağımızı biliyorduk ancak ilk günden de böyle durumla karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerekli tüm işlemlerin başlatılması için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar” dedi.