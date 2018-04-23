'CHP'nin aday adayları İnce ve Büyükerşen'

FOX TV, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki isimin üzerinde durulduğunu iddia etti.

FOX TV Ana Haber bülteninde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında bir iddiaya yer verildi. Haber bülteninde, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu iddia edilen haberde, son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi. CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getiriliyor.

