CHP'nin 70 adayı daha belli oldu

628 adayını daha önce gruplar halinde kamuoyuna duyuran CHP, yerel seçimler için belirlediği 70 yeni adayını daha açıkladı.
Adayların tam listesi şöyle:
1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
2 - Aksaray Eskil Yakup Gök
3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
7- Amasya Taşova Ömer Özalp
8 - Antalya Kepez Murat Dinç
9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
10 - Balıkesir Marmara Yakup Aksu
11 - Bartın Merkez Mehmet Arslan
12 - Bartın Amasra Recai Çakır
13 - Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak
14 - Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
15 - Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
16 - Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
17 - Bitlis Hizan Servet Özdemir
18 - Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
19 - Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
20 - Denizli Honaz Yüksel Kepenek
21 - Denizli Babadağ Ali Atlı
22 - Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
23 - Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan
24 - Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz
25 - Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik
26 - Elazığ Palu Adnan Karadağ
27 - Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28 - Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin
29 - Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı
30 - Erzincan Tercan Derya Kırdım
31 - Erzincan Kemah Ali Sin
32 - Erzincan İliç Gökmen Yıldırım
33 - Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34 - Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
35 - Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik
36 - İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
37 - İzmir Aliağa Özcan Durmaz
38 - İzmir Kınık Ahmet Özkan
39 - İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
40 - Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan
41 - Kars Merkez Taner Toraman
42 - Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk
43 - Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ
44 - Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu
45 - Konya Kulu Galip Polat
46 - Kütahya Simav Gülcan Bütün
47 - Mersin Aydıncık Abdullah Servili
48 - Mersin Çamlıyayla İslam Sarı
49 - Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi
50 - Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
51 - Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol
52 - Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler
53 - Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok
54 - Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal
55 - Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
56 - Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş
57 - Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar
58 - Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya
59 - Ordu İkizce Mustafa Kaynar
60 - Ordu Altınordu Birol Yılmaz
61 - Sivas Doğanşar Erdal Öztürk
62 - Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
63 - Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam
64 - Tokat Zile Şükrü Sargın
65 - Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66 - Trabzon Tonya Şuaib Aydın
67 - Yalova Merkez Kadıköy Taner Ozan
68 - Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
69 - Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
70 - Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz