CHP'nin 10 Mart çıkışına AKP'den yanıt: Akıllarını başlarına toplasınlar

'İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek' diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a AKP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına göre CHP'nin önde olduğunu belirterek "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" demiş, neden '10 Mart' tarihini verdiğine ilişkin soruya ise ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağı yanıtını vermişti.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Altay'ın sözlerine tepki gösterirken, "Gerçekten talihsiz açıklamalar. Halk sandık başında 31 Mart'ta karar verecek. Ateş bacayı sarmış, bazı atraksyonlar yapma peşindeler. Bu bir FETÖ taktiğidir. Şu tarihde şu olacak, Mart'ı göremeyecekler vesaire gibi tarih verip açıklama yapanlar FETÖ'dür. Sayın Altay FETÖ'den etkilenmiş sanıyorum. Varsa bilgiği bir şey çıksın açıklasın. Gezi'nin baş aktörü CHP başka bir hadisenin içine mi girecek, bunu milletin önüne çıkıp açıklasınlar. Bu tarih verip kendi eksiklerini kapatmak için farklı bir oyunun içindeyseler eğer akıllarını başlarına toplasınlar. CHP sandık haricinde bir yola tevessül ederse karşısında milleti bulur" ifadelerini kullandı.