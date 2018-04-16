CHP'liler oturma eylemi yaptı, Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP, bugün 81 ilde "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganıyla oturma eylemi yaptı. Eylem sırasında İzmir'de bulunan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle eyleme katılmak yerine Kaya Thermal Otel'deki Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünme Sempozyumu'na katıldı.

CHP bugün saat 12.00'de 81 ilde "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirdi. Tüm parti üyelerine katılma çağrısı yapılan eyleme genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. O sırada İzmir'de bulunan Kılıçdaroğlu, Konak Meydanı'ndaki oturma eylemine katılmak yerine, Balçova Kaya Thermal Otel'deki Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünme Sempozyumu'na katıldı.

KONAK MEYDANINDA OTURMA EYLEMİ

İzmir'deki oturma eylemi Konak Meydanı'nda tarihi saat kulesinin yanında yapıldı.

CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel, “Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir” dedi.

16 Nisan referandumunun üzerinden tam bir yıl geçtiğini anımsatan Yücel, "OHAL koşullarında yapılan referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında evet demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, hayır demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur" diye konuştu.

Yücel, "Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir" dedi.