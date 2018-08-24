CHP'li yöneticiden 'Muharrem İnce' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce'ye ve imza veren delegelere ilişkin açıklamada bulundu.

CHP MYK değişiminin ardından Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Salıcı, Muharrem İnce tartışmalarına ilişkin, İmza tartışmasını tamamen bitiriyoruz. CHP’de hiç kimsenin CHP’liliği veya birikimini tartıştırmayız. İmza veren de vermeyen de CHP’li. CHP’de bir tartışma kültürü var. Biz kendi içimizde bazı konuları konuşur ve tartışırız. Tartışma kültürünü bir avantaj olarak kullanmamız lazım. Bu CHP için zenginlik. Diğer siyasi partiler de bu yok, onun için bazı kesimler bunu garip karşılıyor. Asıl problem de başka partilerde neden olmadığı zaten" dedi.

"Muharrem İnce bizim partilimiz, grup başkanvekilliği görevi yaptı, cumhurbaşkanı adayımız oldu ve bizim için bir değer. Her zaman temas için kapımız açıktır. O da isteği gibi temas kurabilir" diyen Salıcı, "Bundan gocunmayız mutlu oluruz. Yerel seçimlerde aday belirlenirken CHP birikiminin ortaya çıkartılması gerekiyor bence. Bir partilimizin daha önce nerede durduğu teferruat. Seçim çalışmalarına katarak hepsinin katkısını alacağımız bir süreç yürütmek istiyoruz. Kamuoyunda karşılığı olan partililerimiz aday olacak. İnce, yerel seçimlerde partili kimliğinden dolayı en çok çalışan arkadaşımız olacaktır. Bundan şüphem yok. İnce’nin katkılarını almamız lazım, hem kampanya sürecinde hem kampanya öncesinde" ifadelerini kullandı.